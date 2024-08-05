第四次工業革命正帶來一場革新風暴 AI與自動化領導產業變革
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:54
人類目前正處於第四次工業革命的開端，而 AI 熱潮正領導著這場革命，未來 10 年許多行業或將經歷爆炸性改變，例如醫療、自駕車、教育、農業和就業。
在 2018 年將向公眾提供第一輛自駕汽車。 2020 年左右，整個產業將開始被打亂。你那時就不想擁有自己的汽車了。你會用手機要一輛車，它會出現在您所在的位置，並自動送你到目的地。
醫療方面，一款受到《星艦迷航記》(Star Trek) 啟發的醫療儀器 tricorder-X，是與手機配合一起工作的醫用設備，記錄你的視網膜掃描、你的血液樣本和你的呼吸。
出行方面，自駕車的出現將帶來巨大改變，未來只需要現在 5 到 10% 的汽車，現在的停車場可改造成公園，交通事故也可大幅減少。目前全世界每年死於車禍的人 120 萬，每 10 萬公里就有一次事故。
此外，隨著最便宜的智慧手機在非洲和亞洲銷售，代表世界上每個人都有許多相同的工具來獲得世界級教育。
農業方面，未來隨著機器人更加普及，將會有一個售價僅 1 百美元的農業機器人，屆時第三世界國家的農民可成為各自農產品領域的管理者，他們不需整天工作。
商機與就業方面，未來 20 年內七到八成的工作職位可能消失，但也將會有很多新的就業機會，不過尚不清楚能否在這麼短的時間內，出現有足夠的新就業機會。
第四次工業革命的主要特徵是，它並沒有改變我們所做的事情，它改變的是我們自己。
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