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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健EHC-US的目標價調升至100元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)提出目標價估值：中位數由97元上修至100元，調升幅度3.09%。其中最高估值113元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予恩康博思保健評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

恩康博思保健今(5日)收盤價為92.71元。近5日股價上漲3.09%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EHC市場預估目標價

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