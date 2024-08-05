鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁RMD-US的目標價調升至232.5元，幅度約3.75%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)提出目標價估值：中位數由224.09元上修至232.5元，調升幅度3.75%。其中最高估值262.39元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予瑞斯邁評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀0位。
瑞斯邁今(5日)收盤價為223.64元。近5日股價上漲3.75%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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