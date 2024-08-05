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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業GTLS-US的目標價調降至191.5元，幅度約5.43%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)提出目標價估值：中位數由202.5元下修至191.5元，調降幅度5.43%。其中最高估值235元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予查爾特工業評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀0位。

查爾特工業今(5日)收盤價為126.01元。近5日股價下跌5.43%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GTLS市場預估目標價

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