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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至7.49元，預估目標價為240.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.73元下修至7.49元，其中最高估值8.25元，最低估值7.21元，預估目標價為240.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.25(8.25)10.7410.6610.01
最低值7.21(7.21)7.317.18.56
平均值7.64(7.68)8.969.19.29
中位數7.49(7.73)8.919.29.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.75億28.17億28.86億30.53億
最低值26.53億26.71億27.17億28.69億
平均值26.62億27.20億27.98億29.78億
中位數26.59億27.05億28.05億30.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.280.212.144.224.61
營業收入20.15億20.83億23.09億26.33億27.12億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

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