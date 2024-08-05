鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至7.49元，預估目標價為240.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.73元下修至7.49元，其中最高估值8.25元，最低估值7.21元，預估目標價為240.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.25(8.25)
|10.74
|10.66
|10.01
|最低值
|7.21(7.21)
|7.31
|7.1
|8.56
|平均值
|7.64(7.68)
|8.96
|9.1
|9.29
|中位數
|7.49(7.73)
|8.91
|9.2
|9.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.75億
|28.17億
|28.86億
|30.53億
|最低值
|26.53億
|26.71億
|27.17億
|28.69億
|平均值
|26.62億
|27.20億
|27.98億
|29.78億
|中位數
|26.59億
|27.05億
|28.05億
|30.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.28
|0.21
|2.14
|4.22
|4.61
|營業收入
|20.15億
|20.83億
|23.09億
|26.33億
|27.12億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為235.50元
- 盤中速報 - S&P 500大跌2.44%，報5313.71點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估下修至-0.45元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為23.40元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇