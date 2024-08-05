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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估下修至-0.45元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:17


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.45元，其中最高估值-0.29元，最低估值-0.55元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.29(-0.25)0.50.63
最低值-0.55(-0.56)-0.140.41
平均值-0.43(-0.38)0.190.52
中位數-0.45(-0.36)0.180.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.30億11.35億13.14億
最低值9.01億10.46億12.61億
平均值9.24億10.82億12.92億
中位數9.25億10.79億13.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入3.06億3.68億4.58億5.91億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZETA

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