鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估下修至-0.45元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:17
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.45元，其中最高估值-0.29元，最低估值-0.55元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.29(-0.25)
|0.5
|0.63
|最低值
|-0.55(-0.56)
|-0.14
|0.41
|平均值
|-0.43(-0.38)
|0.19
|0.52
|中位數
|-0.45(-0.36)
|0.18
|0.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.30億
|11.35億
|13.14億
|最低值
|9.01億
|10.46億
|12.61億
|平均值
|9.24億
|10.82億
|12.92億
|中位數
|9.25億
|10.79億
|13.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|3.06億
|3.68億
|4.58億
|5.91億
|7.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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