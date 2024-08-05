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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為113.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.65元，其中最高估值0.85元，最低估值0.6元，預估目標價為113.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.85(0.85)1.42.3
最低值0.6(0.72)0.661.07
平均值0.68(0.78)1.171.6
中位數0.65(0.79)1.221.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值15.35億17.10億17.41億
最低值14.92億15.74億16.53億
平均值15.18億16.38億16.93億
中位數15.25億16.37億16.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入7.43億7.75億8.89億10.85億12.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCWST

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