鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為113.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.65元，其中最高估值0.85元，最低估值0.6元，預估目標價為113.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.4
|2.3
|最低值
|0.6(0.72)
|0.66
|1.07
|平均值
|0.68(0.78)
|1.17
|1.6
|中位數
|0.65(0.79)
|1.22
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.35億
|17.10億
|17.41億
|最低值
|14.92億
|15.74億
|16.53億
|平均值
|15.18億
|16.38億
|16.93億
|中位數
|15.25億
|16.37億
|16.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|7.43億
|7.75億
|8.89億
|10.85億
|12.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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