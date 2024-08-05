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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class ACWST-US的目標價調升至113.5元，幅度約4.13%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)提出目標價估值：中位數由109元上修至113.5元，調升幅度4.13%。其中最高估值123元，最低估值101元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Casella Waste Systems, Inc. - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Casella Waste Systems, Inc. - Class A今(5日)收盤價為105.46元。近5日股價上漲4.13%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CWST市場預估目標價

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Casella Waste Systems, Inc. - Class A105.463.10%

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