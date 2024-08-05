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鉅亨速報

盤中速報 - 皇普(2528)大跌8.38%，報45.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:00

皇普(2528-TW)05日09:59股價下跌4.2元，報45.9元，跌幅8.38%，成交1,595張。

皇普(2528-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

近5日股價上漲0.7%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,129 張
  • 外資買賣超：+1,314 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2,443 張
  • 融資增減：-106 張
  • 融券增減：+24 張

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