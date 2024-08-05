美國非農風暴席捲亞洲！日股東證指數期貨觸發熔斷機制 韓股驟跌4%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 08:50

亞洲股市周一（5 日）早盤重挫，日股東證指數期貨觸發熔斷機制，利空是美國非農風暴席捲亞洲，投資人對美國經濟陷入衰退的疑慮加深，且中東緊張情勢加劇。

日經 225 指數和東證指數周一早盤急瀉逾 6%，東證指數期貨觸發熔斷機制，南韓 Kospi 指數大跌逾 4%。

美股股指期貨跌幅擴大，那斯達克 100 指數期貨的跌幅擴大至 2%。

投資人擔憂爆冷的美國非農就業報告，恐慌指數 VIX 竄升逾 25%，美股主指上周五收盤大幅走低，道瓊大跌逾 600 點，費半暴跌逾 5%，那指陷入修正區間。

美國 7 月非農就業僅新增 11.4 萬人，不如預期，且失業率升至 4.3%。

為了報復黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲身亡，據《Axios》報導，三名知情人士透露，美國國務卿布林肯周日通知七大工業國集團（G7），伊朗最快周一襲擊以色列。

據《Axios》披露，美國和以色列官員預料，伊朗最快周一就會動手，對以色列發動攻擊。伊朗的攻擊方式可能與 4 月 13 日的空襲相同，但規模可能更大，且這次可能涉及黎巴嫩真主黨。

美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）周六抵達中東，預計將訪問約旦和以色列。一名美國官員表示，庫里拉將藉由這次訪問，動員與 4 月 13 日防衛以色列相同的國際和地區聯盟。

知情人士指出，約旦在伊朗 4 月 13 日的空襲發揮了重要作用，攔截了進入其領土並飛往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列的戰機使用空域，攔截伊朗無人機。

美國和以色列官員表示，不確定伊朗和真主黨是否會發動聯合攻擊，雙方應該都還在擬定軍事計畫。