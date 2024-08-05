連3季成長！全球Q2出貨量年增逾9% 三星蘋果小米排前三名 華為成長最快居第十

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 11:56

最新數據顯示，全球智慧手機產業持續穩定溫和成長，今年第 2 季出貨量年增 9.3% 至 2 億 9030 萬支，但季減 3.2%，三星、蘋果 (AAPL-US) 、小米、vivo、傳音位居前五。

根據研調機構 Omdia 上週六 (3 日) 出具的報告，繼去年第 4 季出貨年增 8.6%、今年首季年增 11.5% 後，今年第二季全球智慧型手機出貨量連 3 季呈現年增表現，這一市場趨勢是在經歷 2020 年第四季到 2021 年第三季的高成長，以及 2022 年連續下滑後出現的。

許多智慧手機品牌如小米，vivo，摩托羅拉和華為在今年第二季獲得兩位數的成長，傳音和蘋果出貨量則溫和走增，傳音此前實現 3 位數的成長率，但現在成長率僅 4.1%。

受惠於中低價位機種出貨量增加，三星仍是今年第二季出貨量最大的手機公司，出貨量年增 0.7% 至 5370 萬支，但由於季節性因素，季減率達 11.2%，蘋果則年增 5.6% 至 4560 萬支，位居第二，扭轉今年首季下滑表現，但季減 10.05%。

小米出貨量則年增 27.4% 至 4230 萬支並小幅季增 3.7%，顯示小米似乎正在從長期的市佔率下滑中迅速復甦，vivo 亦年增 16.66% 至 2600 萬支，季增率 13%，傳音則年增 4.08% 至 2550 萬支，季減率 7.27%。

值得注意的是，華為今年第二季出貨量 1170 萬支，比今年第一季下滑，但較去年同期成長 58.1%，在全球前十大智慧手機供應商中成長最快。

Omdia 智慧手機研究團隊高級研究經理 Jusy Hong 則指出，近來智慧手機市場正經歷加速兩極分化，中階手機市場正在萎縮，低階和高階市場比例正在增加。因此，雖然低階和高階智慧手機比例較高的品牌正在增加出貨量，但中階智慧手機出貨佔比較高的品牌卻在苦苦掙扎。