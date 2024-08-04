中東局勢一觸即發！美英法疾呼公民馬上離開黎巴嫩

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-04 19:38

黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲身亡後，中東局勢一觸即發，美國、英國、法國等國疾呼公民趕快離開黎巴嫩。

據《法新社》報導，美國駐黎巴嫩大使館周六（3 日）表示，儘管有些航線暫停，航班取消，但「離開黎巴嫩的商業運輸選項仍然可得」。

「我們鼓勵想要離開黎巴嫩的人，訂下任何能夠訂到的票，甚至即使航班不是立刻出發，不是首選路線。」美國駐黎巴嫩大使館說。

英國外交部周六表示，「在仍有商業選擇的情況下」，英國國民應該立即離開這個中東國家。

英國外交大臣拉米（David Lammy）說：「緊張情勢升高，局勢有可能迅速惡化。儘管我們正日以繼夜加強我們在黎巴嫩的領事服務工作，但我向當地英國國民傳達的訊息很明確，就是即刻離境。」

法國周日也呼籲公民儘快離開黎巴嫩。

據《Axios》報導，美國和以色列官員預料，伊朗最快周一就會動手，對以色列發動攻擊。伊朗的攻擊方式可能與 4 月 13 日的空襲相同，但規模可能更大，且這次可能涉及黎巴嫩真主黨。

美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）周六抵達中東，預計將訪問約旦和以色列。一名美國官員表示，庫里拉將藉由這次訪問，動員與 4 月 13 日防衛以色列相同的國際和地區聯盟。

知情人士指出，約旦在伊朗 4 月 13 日的空襲發揮了重要作用，攔截了進入其領土並飛往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列的戰機使用空域，攔截伊朗無人機。