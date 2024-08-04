美媒爆料：伊朗最快8/5動手 攻擊以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-04 17:17

為了報復黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲身亡，美國與以色列官員預料，伊朗最快周一（5 日）對以色列發動攻擊。

據《Axios》報導，美國和以色列官員預料，伊朗最快周一就會動手，對以色列發動攻擊。伊朗的攻擊方式可能與 4 月 13 日的空襲相同，但規模可能更大，且這次可能涉及黎巴嫩真主黨。

美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）周六抵達中東，預計將訪問約旦和以色列。一名美國官員表示，庫里拉將藉由這次訪問，動員與 4 月 13 日防衛以色列相同的國際和地區聯盟。

知情人士指出，約旦在伊朗 4 月 13 日的空襲發揮了重要作用，攔截了進入其領土並飛往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列的戰機使用空域，攔截伊朗無人機。

美國和以色列官員表示，不確定伊朗和真主黨是否會發動聯合攻擊，雙方應該都還在擬定軍事計畫。

美國五角大廈周五說，正在增加部署在中東的兵力，派遣更多軍艦和戰機，為伊朗可能攻擊以色列做準備。

伊朗情報部長哈提卜周五表示，以色列在暗殺哈尼雅前，已獲美國允許。

哈瑪斯駐伊朗代表卡杜米周五也聲稱，以色列是在美方知情和同意的情況下，發動這次襲擊行動。美國政府是同夥，以色列總理尼坦雅胡在訪美期間獲美方允許，犯下這一罪行。

一位知情人士透露，哈尼雅周三在伊朗首都德黑蘭被暗殺，他是被兩個月前祕密藏進下榻處的炸彈炸死。

據《CNN》周四報導，消息人士表示，這枚炸彈大約兩個月前被人藏進哈尼雅下榻的賓館，行凶者確定哈尼雅進入賓館房間後，就遠距引爆炸彈。

這家賓館由伊朗伊斯蘭革命衛隊經營與保護，位於德黑蘭北部高級社區。