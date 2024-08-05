烏克蘭總統證實：F-16戰機到了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 08:02
烏克蘭總統澤倫斯基周日（4 日）證實，F-16 戰機已經抵達烏克蘭，象徵空軍進入新篇章。
自烏克蘭戰爭打響以來，烏克蘭一直敦促盟國轉移 F-16 戰機，以對抗俄羅斯飛彈的襲擊。F-16 可以為烏軍提供空中掩護、襲擊地面目標、攻擊敵機、攔截飛彈。
據《CNN》報導，澤倫斯基在基輔郊外一座空軍基地發表講話時說，我方舉行了數百場會議和談判，目的是加強我國的防空能力。
「我方經常聽到的答案，是這是不可能的，現在，這已成為事實，F-16 戰機在烏克蘭了。」他為開始使用這些戰機的飛官感到自豪。
澤倫斯基表示，他感激合作夥伴，特別是第一批接受基輔飛機請求的國家。 「我感謝丹麥、荷蘭及美國，感激所有的合作夥伴，我們感謝你們的支持。」他說。
「現在烏克蘭空軍進入新的篇章，我們做了很多工作確保空軍邁向新的標準——西方國家戰鬥機。」他表示。
澤倫斯基說，他無法評論具體的作戰任務或烏克蘭已有多少架 F-16，但他表示，「到目前為止，烏克蘭可用的數量、已經接受培訓的飛行員數量還不夠。」
澤倫斯基指出，預計會有更多 F-16 戰機抵達烏克蘭，許多人正在學習、接受訓練。 「我深信合作夥伴會找到擴大我國飛行員和飛機工程師培訓平台的機會，這對我國來說非常重要。」他說。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇