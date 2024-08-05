烏克蘭總統證實：F-16戰機到了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 08:02

烏克蘭總統澤倫斯基周日（4 日）證實，F-16 戰機已經抵達烏克蘭，象徵空軍進入新篇章。

自烏克蘭戰爭打響以來，烏克蘭一直敦促盟國轉移 F-16 戰機，以對抗俄羅斯飛彈的襲擊。F-16 可以為烏軍提供空中掩護、襲擊地面目標、攻擊敵機、攔截飛彈。

據《CNN》報導，澤倫斯基在基輔郊外一座空軍基地發表講話時說，我方舉行了數百場會議和談判，目的是加強我國的防空能力。

「我方經常聽到的答案，是這是不可能的，現在，這已成為事實，F-16 戰機在烏克蘭了。」他為開始使用這些戰機的飛官感到自豪。

澤倫斯基表示，他感激合作夥伴，特別是第一批接受基輔飛機請求的國家。 「我感謝丹麥、荷蘭及美國，感激所有的合作夥伴，我們感謝你們的支持。」他說。

「現在烏克蘭空軍進入新的篇章，我們做了很多工作確保空軍邁向新的標準——西方國家戰鬥機。」他表示。

澤倫斯基說，他無法評論具體的作戰任務或烏克蘭已有多少架 F-16，但他表示，「到目前為止，烏克蘭可用的數量、已經接受培訓的飛行員數量還不夠。」