鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調降至133.42元，幅度約5.99%
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)提出目標價估值：中位數由141.92元下修至133.42元，調降幅度5.99%。其中最高估值177.03元，最低估值102.63元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予帝亞吉歐公司評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀6位。
帝亞吉歐公司今(2日)收盤價為123.285元。近5日股價下跌5.99%，標普指數上漲0.88%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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