博智Q2獲利倍增 上半年純益年增13.77% 每股純益2.55元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-02 17:58

在伺服器及工業電腦的需求升溫之下，PCB 廠博智 (8155-TW) 在 2024 年第二季營運表現遠勝首季，博智第二季營收以 9.48 億元改寫歷史新高，單季稅後純益 9142 萬元，季增 1.25 倍，年增 1.46 倍，每股純益達 1.81 元；上半年稅後純益 1.28 億，年增 13.77%， 每股純益 2.55 元。

博智 2024 年 6 月營收以 3.3 億元改寫歷史新高，月增 2.57%，年增 43.74%，第二季營收以 9.48 億元改寫歷史新高，季增 34.71%，年增 40.93%；博智今 (2) 日公布最新財報，第二季營收 9.48 億元，毛利率 19.34%，季增 1.93 個百分點，年增 2.89 個百分點，單季稅後純益 9142 萬元，季增 1.25 倍，年增 1.46 倍，每股純益達 1.81 元

博智 2024 年上半年營收 16.53 億元，毛利率 18.09%，年增 0.3 個百分點，上半年稅後純益 1.28 億，年增 13.77%， 每股純益 2.55 元。