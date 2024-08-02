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鉅亨速報

營收速報 - 同亨(5490)7月營收1.12億元年增率高達144.69％

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 18:15

同亨(5490-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.12億元，年增率144.69%，月增率-5.35%。

今年1-7月累計營收為8.08億元，累計年增率120.71%。

最新價為29.8元，近5日股價上漲1.68%，相關電腦及週設類指數下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+86 張
  • 外資買賣超：+86 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.12億 145% -5%
24/6 1.18億 171% -29%
24/5 1.66億 112% 116%
24/4 7,685萬 89% -34%
24/3 1.16億 56% 26%
24/2 9,179萬 51% -28%

同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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