〈台幣〉股匯雙殺 央行全力防守收32.817元 周線終止連7黑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 18:40
亞股今 (2) 日上演資金大逃殺，加權指數崩跌千點，外資賣超 966 億元，均創史上最大紀錄，股匯同步下殺，新台幣兌美元匯率一度貶逾 1 角，直逼 32.9 元關卡，不過，央行展現堅定防守決心，帶動貶幅收斂，終場收在 32.817 元，貶值 5.5 分，台北及元太外匯總成交值 24.92 億美元。
新台幣兌美元周線終止連七黑，本周累計小升 1.4 分或 0.04%。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.76 元，匯銀人士指出，外資偏向匯出，加上進口商也進場用力買美元，使得匯價一度來到 32.887 元，貶值 1.25 角。
匯銀人士進一步指出，日元強彈之路仍未止步，人民幣兌美元匯率也勁揚，一度升破 7.2 關口，台韓貨幣相對較弱勢，因此，中央銀行全日緊盯新台幣，積極防守介入調節，避免與主要亞幣脫鉤太多，終場收 32.817 元、貶 5.5 分，台北外匯市場成交金額 18.02 億美元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.05%，日元連日走升，今天再勁揚 0.44%，人民幣亦強彈 0.4%，新加坡幣升值 0.33%，亞幣走勢不同調，韓元貶值 0.26%，新台幣貶值 0.17%。
美國聯準會日前公布利率決策，宣布利率不變，且聯準會主席鮑爾表態，最快 9 月即有機會降息，原對資本市場是短多，但隨後公布的製造業數據遠低於預期，且就業情形放緩，投資人擔憂聯準會降息步調已慢，經濟並非如聯準會所預期的軟著陸，而是有陷入衰退的可能性。加上地緣政治緊張情勢再起，推動市場避險需求，帶動國際美元走揚，
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