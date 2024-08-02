〈台幣〉股匯雙殺 央行全力防守收32.817元 周線終止連7黑

亞股今 (2) 日上演資金大逃殺， 加權指數 崩跌千點，外資賣超 966 億元，均創史上最大紀錄，股匯同步下殺， 新台幣 兌美元匯率一度貶逾 1 角，直逼 32.9 元關卡，不過，央行展現堅定防守決心，帶動貶幅收斂，終場收在 32.817 元，貶值 5.5 分，台北及元太外匯總成交值 24.92 億美元。

美國聯準會日前公布利率決策，宣布利率不變，且聯準會主席鮑爾表態，最快 9 月即有機會降息，原對資本市場是短多，但隨後公布的製造業數據遠低於預期，且就業情形放緩，投資人擔憂聯準會降息步調已慢，經濟並非如聯準會所預期的軟著陸，而是有陷入衰退的可能性。加上地緣政治緊張情勢再起，推動市場避險需求，帶動國際美元走揚，