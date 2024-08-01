〈台幣〉Fed降息有譜 連3升收32.762元 登近2周高點
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 18:51
美國聯準會主席鮑爾放鴿，暗示最早 9 月降息，帶動美股強彈，台北股匯今 (1) 日齊揚，新台幣兌美元盤中驚現 32.6 字頭，不過，升值力道不如日韓等主要亞幣，外資匯入有限，終場收在 32.762 元，升值 7.4 分，呈現連 3 升，為近 2 周以來的高點，台北及元太外匯兩市總成交值 24.885 億美元。
台北匯市今天呈現買賣匯拉鋸戰，新台幣兌美元以 32.75 元開盤，一度升值多達 1.76 角，最高來到 32.66 元，一口氣衝破 32.8、32.7 元兩道關卡，跟隨亞幣強勢走揚。
匯銀人士指出，雖然有些外資已經開始回頭匯入，但熱錢流入有限，加上進口商也瞄準好價位伺機進場，湧現美元買盤，因而壓抑新台幣升幅，盤中最低來到 32.805 元。
不過，出口商進場拋匯，加上央行也有出手調節，使得新台幣匯率不至於與其他主要亞幣脫鉤太多，終場以 32.762 元作收，升值 7.4 分，為 7 月 19 日以來的高點。
匯銀人士分析，台北股匯近月表現不同調，主要與外資把領到的股息收入匯出有關，日元受惠日本升息利多題材，展現強彈之姿，即便美國 Fed 傳出降息時程近了，但新台幣卻沒有跟上，升值力道相對遜於日、韓，後續待觀察熱錢是否積極流入，新台幣才有可能大幅升值。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，日元持續走揚，強勢升值 0.71%，韓元亦強升 0.56%，新台幣升值 0.23%，新加坡幣升值 0.13%，而人民幣則貶值 0.23%。歐元貶值 0.16%。
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