改寫全球LCD市場格局！華星光電將買LGD廣州廠 專家：市佔將激增逾七成

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:34

南韓面板大廠樂金顯示 (LGD) 加快出售中國廣州 LCD 面板廠腳步，周四 (1 日) 確定 TCL 華星光電 (CSOT) 為首選競購方，將跟華星光電展開獨家談判。若進展順利，可望於今年第三季完成交易。

業界推測，LGD 廣州 LCD 工廠的收購價介於 1.5 兆韓元至 2 兆韓元 (約 392 億至 522 億台幣)，預計華星光電將以自有或自籌資金方式進行收購。

廣州工廠股權成功出售後，LGD 的財務健全性可望進一步提高。該南韓面板廠過去兩年連年虧損，今年虧損規模雖有所縮小，但仍將出現 5000 億韓元以上的赤字。

去年 11 月，鄭哲東出任樂金顯示 CEO 後，將轉虧為盈作為當務之急。今年 1 月在出席 2024 國際消費電子展 (CES) 時，鄭哲東曾稱為確保財政健全性，將考慮包括出售廣州工廠在內的多種方案。

廣州工廠是 LGD 在南韓以外投資的唯一 8.5 代 LCD 工廠，投資規模達 40 億美元，但近年來在中國面板廠的低價攻勢下，收益急劇惡化，因此決定退出 LCD 市場，集中於 OLED 業務。LGD 在南韓最後一家 LCD 面板廠也已在 2022 年關閉。

LGD 據悉將把賣廠資金用於擴大中小尺寸 OLED 業務，該公司此前主要致力於大尺寸 OLED 技術開發，在中小尺寸領域落後於競爭企業。

若華星光電成功收購樂金顯示廣州工廠，中國國內的面板競爭格局業將生變，京東方和華星光電在全球第 5 代以上 LCD 面板的產能面積合計佔比將超過 50%。

華星光電是全球排名第二位的大尺寸液晶面板生產商，根據 Omdia 的統計，去年華星光電全球市佔率為 17.4%。