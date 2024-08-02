美股大輪動 價值股出頭天！降息在即 投資者應關注哪幾檔？

鉅亨網編譯許家華 2024-08-02 14:47

隨著美股因擔憂經濟放緩而大跌，尤其重創科技股，但價值股 7 月表現卻相當強勁，未來可能還有更大的上漲空間。根據美聯準會 (Fed) 主席鮑爾的政策，美股正見證一場「大輪動」。

近期，通膨預期持續降溫加上 Fed 可望降息，這是價值股走漲的主因。根據道瓊市場數據，SPDR S&P 500 價值 ETF (SPYV-US) 7 月上漲 4.7%，而成長型 ETF 則下跌 1.1%，這是自 2022 年十月以來，價值股相對成長股的最大月度表現差異。

在價值 ETF 中，股神巴菲特旗下的波克夏 (BRK.B-US) 公司、摩根大通 (JPM-US)、埃克森美孚(XOM-US)、嬌生(JNJ-US) 及健保巨頭 UnitedHealth (UNH-US)是前 5 大持股。與此同時，成長型 ETF 則由蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFTUS)、輝達(NVDA-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 領銜。

Lazard 首席市場策略師 Ron Temple 表示，這一趨勢可能會持續，因為 S&P 500 中的其他 493 隻股票的估值普遍低於「科技七雄」。等權重 S&P 500 的 2024 年預估本益比約 18，而整體 S&P 500 則為 22.5。

Temple 指出：「市場正在擴大，投資者開始將資金逐步轉向非大型科技股。」隨著 Fed 可能進一步降息，價值股的上漲勢頭可能會持續。降息將支持消費和企業支出，並促進貸款需求，特別是對金融行業有利。

此外，穩健的經濟也將支撐油價，有利能源行業。降息還將進一步壓低債券收益率，這對公用事業、醫療健康、工業及消費品等高股息股票尤其有利，這些股票通常被視為債券的替代品。

Motley Fool 資產管理公司的高級研究分析師 Shelby McFaddin 表示，成長股向價值股的轉變才剛剛開始。她提到，市場上有許多成熟公司值得投資，並舉例提到沃爾瑪 (WMT-US) 及大型工業股 CRH 和 Rockwell Automation。

市場預期，年底前可能出現 2 次甚至 3 次降息，因此這些價值股的上漲潛力將進一步增強。儘管 Fed 在 6 月的點陣圖中僅預測今年可能降息 1 次，但隨著九月會議的經濟預測更新，這一預期可能會改變。

Edward Jones 高級投資策略師 Mona Mahajan 強調，投資組合多元化變得越來越重要。她建議投資者加碼工業和公用事業股票，並表示這並不意味著要放棄人工智慧和科技股。

Temple 認為，人工智慧和科技革命並未被過度炒作，但投資者應該開始尋找大型晶片公司之外的其他贏家。他特別看好醫療保健行業，認為人工智慧可能會為製藥和生技公司帶來革命性的變化。

最後，Tikehau Capital 的資本市場策略主管 Raphael Thuin 建議，投資者應該在成長股和價值股之間保持良好平衡，並提到對於老齡化人口的藥物和治療方案的需求是一個長期投資趨勢。他推薦瑞士製藥巨頭羅氏（Roche）。