CNN爆料：哈瑪斯領袖被兩個月前藏進下榻處的炸彈炸死

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-02 00:24

一位知情人士透露，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）周三（31 日）在伊朗首都德黑蘭被暗殺，他是被兩個月前祕密藏進下榻處的炸彈炸死。

據《CNN》周四報導，消息人士表示，這枚炸彈大約兩個月前被人藏進哈尼雅下榻的賓館，行凶者確定哈尼雅進入賓館房間後，就遠距引爆炸彈。

這家賓館由伊朗伊斯蘭革命衛隊經營與保護，位於德黑蘭北部高級社區。

伊朗政府和哈瑪斯都指控以色列是幕後主使者，以色列既沒承認，也沒否認。

知情人士說，以色列官員在暗殺事件發生後，才向美國政府官員通報了這項行動。

伊朗官媒和哈瑪斯原本都聲稱，哈尼雅是被飛彈炸死，結果他是被賓館內的炸彈炸死，凸顯伊斯蘭革命衛隊的維安出現很大漏洞。

哈尼雅被擊斃，震驚國際社會，消息人士透露，伊朗最高領袖哈米尼已下令對以色列發動直接攻擊。

據《紐約時報》報導，三名伊朗官員表示，哈米尼周三上午在伊朗最高國家安全委員會緊急會議上下達這項命令。

伊朗官員說，軍事指揮官考慮使用無人機和飛彈聯合攻擊特拉維夫和海法附近的軍事目標，伊朗會注意避免造成平民傷亡。

他們還表示，軍事指揮官正在考慮的一個方案，是伊朗與代理人聯手，發動襲擊，以取得最大戰果。