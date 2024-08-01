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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產BXP-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.01%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對波士頓地產(BXP-US)提出目標價估值：中位數由66.5元上修至68.5元，調升幅度3.01%。其中最高估值78元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予波士頓地產評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀1位。

波士頓地產今(1日)收盤價為72.03元。近5日股價上漲3.01%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BXP市場預估目標價

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