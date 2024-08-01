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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估上修至10.07元，預估目標價為214.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 20:18

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對高通(QCOM-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.92元上修至10.07元，其中最高估值10.5元，最低估值9.5元，預估目標價為214.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.5(10.5)1416.1
最低值9.5(9.5)10.2410.94
平均值10.03(9.94)11.3112.69
中位數10.07(9.92)11.2312.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值386.86億440.00億499.31億
最低值375.00億399.34億405.10億
平均值384.09億420.64億452.51億
中位數385.42億419.97億453.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.594.527.8711.376.42
營業收入242.73億235.31億335.66億442.00億358.20億

詳細資訊請看美股內頁：
高通(QCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQCOM

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