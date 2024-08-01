鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估上修至10.07元，預估目標價為214.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 20:18
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對高通(QCOM-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.92元上修至10.07元，其中最高估值10.5元，最低估值9.5元，預估目標價為214.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.5(10.5)
|14
|16.1
|最低值
|9.5(9.5)
|10.24
|10.94
|平均值
|10.03(9.94)
|11.31
|12.69
|中位數
|10.07(9.92)
|11.23
|12.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|386.86億
|440.00億
|499.31億
|最低值
|375.00億
|399.34億
|405.10億
|平均值
|384.09億
|420.64億
|452.51億
|中位數
|385.42億
|419.97億
|453.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.59
|4.52
|7.87
|11.37
|6.42
|營業收入
|242.73億
|235.31億
|335.66億
|442.00億
|358.20億
詳細資訊請看美股內頁：
高通(QCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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