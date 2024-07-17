鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽萬園藝供應(SITE-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 18:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對賽萬園藝供應(SITE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.85元，其中最高估值4.36元，最低估值3.58元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.36(4.36)
|5.07
|5.75
|最低值
|3.58(3.58)
|4.12
|5.02
|平均值
|3.91(3.96)
|4.68
|5.33
|中位數
|3.85(4.05)
|4.8
|5.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|46.27億
|49.71億
|52.07億
|最低值
|44.54億
|46.62億
|50.42億
|平均值
|45.35億
|48.03億
|51.24億
|中位數
|45.54億
|48.05億
|51.24億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.82
|2.75
|5.20
|5.36
|3.80
|營業收入
|23.58億
|27.05億
|34.76億
|40.15億
|43.01億
詳細資訊請看美股內頁：
賽萬園藝供應(SITE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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