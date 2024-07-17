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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽萬園藝供應(SITE-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為145.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 18:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對賽萬園藝供應(SITE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.85元，其中最高估值4.36元，最低估值3.58元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.36(4.36)5.075.75
最低值3.58(3.58)4.125.02
平均值3.91(3.96)4.685.33
中位數3.85(4.05)4.85.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值46.27億49.71億52.07億
最低值44.54億46.62億50.42億
平均值45.35億48.03億51.24億
中位數45.54億48.05億51.24億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.822.755.205.363.80
營業收入23.58億27.05億34.76億40.15億43.01億

詳細資訊請看美股內頁：
賽萬園藝供應(SITE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSITE

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