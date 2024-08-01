鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenable控股(TENB-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Tenable控股(TENB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.1元上修至1.17元，其中最高估值1.2元，最低估值1.07元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.2(1.12)
|1.47
|1.8
|最低值
|1.07(1.07)
|1.24
|1.37
|平均值
|1.14(1.1)
|1.37
|1.63
|中位數
|1.17(1.1)
|1.38
|1.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.07億
|10.57億
|12.64億
|最低值
|8.91億
|9.72億
|10.74億
|平均值
|8.99億
|10.11億
|11.43億
|中位數
|9.01億
|10.11億
|11.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.03
|-0.42
|-0.44
|-0.83
|-0.68
|營業收入
|3.55億
|4.40億
|5.41億
|6.83億
|7.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Tenable控股(TENB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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