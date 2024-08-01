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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenable控股(TENB-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Tenable控股(TENB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.1元上修至1.17元，其中最高估值1.2元，最低估值1.07元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.2(1.12)1.471.8
最低值1.07(1.07)1.241.37
平均值1.14(1.1)1.371.63
中位數1.17(1.1)1.381.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.07億10.57億12.64億
最低值8.91億9.72億10.74億
平均值8.99億10.11億11.43億
中位數9.01億10.11億11.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.03-0.42-0.44-0.83-0.68
營業收入3.55億4.40億5.41億6.83億7.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Tenable控股(TENB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTENB

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