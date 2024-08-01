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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenable控股TENB-US的目標價調降至55元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Tenable控股(TENB-US)提出目標價估值：中位數由58元下修至55元，調降幅度5.17%。其中最高估值65元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Tenable控股評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Tenable控股今(1日)收盤價為45.92元。近5日股價上漲5.17%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股TENB市場預估目標價

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