鉅亨速報 - Factset 最新調查：Etsy公司(ETSY-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Etsy公司(ETSY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.36元，其中最高估值2.89元，最低估值2.1元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.89(2.89)
|3.53
|4.31
|5.19
|最低值
|2.1(2.1)
|2.27
|2.27
|2.66
|平均值
|2.41(2.45)
|2.71
|3.26
|4.15
|中位數
|2.36(2.42)
|2.61
|3.21
|4.53
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.27億
|30.88億
|33.28億
|35.50億
|最低值
|27.48億
|28.65億
|29.15億
|29.53億
|平均值
|27.95億
|29.39億
|31.35億
|33.64億
|中位數
|27.95億
|29.20億
|31.27億
|34.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.76
|2.69
|3.40
|-5.48
|2.24
|營業收入
|8.18億
|17.26億
|23.29億
|25.66億
|27.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Etsy公司(ETSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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