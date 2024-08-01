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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Etsy公司(ETSY-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Etsy公司(ETSY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.36元，其中最高估值2.89元，最低估值2.1元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.89(2.89)3.534.315.19
最低值2.1(2.1)2.272.272.66
平均值2.41(2.45)2.713.264.15
中位數2.36(2.42)2.613.214.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.27億30.88億33.28億35.50億
最低值27.48億28.65億29.15億29.53億
平均值27.95億29.39億31.35億33.64億
中位數27.95億29.20億31.27億34.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.762.693.40-5.482.24
營業收入8.18億17.26億23.29億25.66億27.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Etsy公司(ETSY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSETSY

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