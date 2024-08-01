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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司GKOS-US的目標價調升至131元，幅度約6.94%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)提出目標價估值：中位數由122.5元上修至131元，調升幅度6.94%。其中最高估值145元，最低估值115元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Glaukos公司評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Glaukos公司今(1日)收盤價為117.21元。近5日股價下跌6.94%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股GKOS市場預估目標價

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