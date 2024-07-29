鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為30.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.47元，其中最高估值1.68元，最低估值1.26元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.68(1.68)
|2.71
|3.91
|最低值
|1.26(1.26)
|2.16
|2.63
|平均值
|1.5(1.49)
|2.4
|3.05
|中位數
|1.47(1.43)
|2.45
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|154.35億
|158.18億
|162.14億
|最低值
|152.71億
|153.72億
|154.94億
|平均值
|153.61億
|156.25億
|159.34億
|中位數
|153.55億
|156.47億
|160.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|-10.35
|-6.06
|-1.48
|營業收入
|202.79億
|193.52億
|186.57億
|170.26億
|160.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估上修至3.42元，預估目標價為134.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估上修至9.73元，預估目標價為136.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至15.05元，預估目標價為420.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為84.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇