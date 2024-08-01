鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太HWM-US的目標價調升至105元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至105元，調升幅度5%。其中最高估值115元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Howmet航太評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀2位。
Howmet航太今(1日)收盤價為95.52元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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