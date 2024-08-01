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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為121.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.8元，其中最高估值3.82元，最低估值3.6元，預估目標價為121.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.82(3.8)4.675.51
最低值3.6(3.6)4.155.51
平均值3.76(3.71)4.455.51
中位數3.8(3.7)4.445.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.34億28.13億30.68億
最低值25.58億27.26億30.68億
平均值25.88億27.75億30.68億
中位數25.83億27.93億30.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.04-4.111.622.903.03
營業收入19.76億18.08億20.51億22.98億24.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOD

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