鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為121.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.8元，其中最高估值3.82元，最低估值3.6元，預估目標價為121.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.82(3.8)
|4.67
|5.51
|最低值
|3.6(3.6)
|4.15
|5.51
|平均值
|3.76(3.71)
|4.45
|5.51
|中位數
|3.8(3.7)
|4.44
|5.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.34億
|28.13億
|30.68億
|最低值
|25.58億
|27.26億
|30.68億
|平均值
|25.88億
|27.75億
|30.68億
|中位數
|25.83億
|27.93億
|30.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.04
|-4.11
|1.62
|2.90
|3.03
|營業收入
|19.76億
|18.08億
|20.51億
|22.98億
|24.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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