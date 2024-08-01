search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 00:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.53元，其中最高估值2.64元，最低估值2.32元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.64(2.64)3.434.345.08
最低值2.32(2.32)2.542.693.5
平均值2.49(2.48)33.564.12
中位數2.53(2.45)33.53.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值74.99億86.00億100.61億109.76億
最低值71.14億73.00億76.14億90.91億
平均值73.75億80.71億88.23億96.03億
中位數73.82億80.68億87.90億91.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.030.590.591.111.83
營業收入141.87億52.59億49.72億56.63億66.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHWM

相關行情

台股首頁我要存股
Howmet航太95.922.25%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty