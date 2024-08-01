鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.53元，其中最高估值2.64元，最低估值2.32元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.64(2.64)
|3.43
|4.34
|5.08
|最低值
|2.32(2.32)
|2.54
|2.69
|3.5
|平均值
|2.49(2.48)
|3
|3.56
|4.12
|中位數
|2.53(2.45)
|3
|3.5
|3.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74.99億
|86.00億
|100.61億
|109.76億
|最低值
|71.14億
|73.00億
|76.14億
|90.91億
|平均值
|73.75億
|80.71億
|88.23億
|96.03億
|中位數
|73.82億
|80.68億
|87.90億
|91.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|0.59
|0.59
|1.11
|1.83
|營業收入
|141.87億
|52.59億
|49.72億
|56.63億
|66.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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