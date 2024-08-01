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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.21元，其中最高估值1.22元，最低估值1.17元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.22(1.2)1.371.521.65
最低值1.17(1.14)1.251.451.61
平均值1.2(1.17)1.321.491.63
中位數1.21(1.18)1.311.51.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.65億16.59億17.66億18.16億
最低值15.51億16.01億16.86億17.99億
平均值15.57億16.24億17.13億18.08億
中位數15.56億16.20億17.04億18.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.960.970.400.64
營業收入19.11億9.11億12.82億15.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZWS

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