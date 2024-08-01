鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.21元，其中最高估值1.22元，最低估值1.17元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.22(1.2)
|1.37
|1.52
|1.65
|最低值
|1.17(1.14)
|1.25
|1.45
|1.61
|平均值
|1.2(1.17)
|1.32
|1.49
|1.63
|中位數
|1.21(1.18)
|1.31
|1.5
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.65億
|16.59億
|17.66億
|18.16億
|最低值
|15.51億
|16.01億
|16.86億
|17.99億
|平均值
|15.57億
|16.24億
|17.13億
|18.08億
|中位數
|15.56億
|16.20億
|17.04億
|18.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.96
|0.97
|0.40
|0.64
|營業收入
|19.11億
|9.11億
|12.82億
|15.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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