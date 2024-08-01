強強結盟！Uber攜手比亞迪將引入10萬輛電動車 先從拉美與歐洲市場開始

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-01 11:47

比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)週三 (7 月 31 日) 宣佈，已跟 Uber(UBER-US) 達成一項為期多年的戰略合作夥伴關係，打算在全球關鍵市場投放 10 萬輛全新比亞迪電動車，以進一步擴大 Uber 電動車陣容。與此同時，比亞迪也傳出正在尋求進入加拿大市場，即便渥太華當局考慮對中國進口的電動車加徵關稅。

比亞迪是全球領先的電動車製造商，Uber 則是涵蓋全球最廣的出行科技平台，此次兩家公司將攜手合作，共同推動電動車普及。雙方將從歐洲和拉丁美洲開始合作，並逐步拓展至中東、澳洲跟紐西蘭等地區，讓全球更多乘客體驗到更環保的出行方式。

為讓更多司機選擇電動車，比亞迪跟 Uber 將進一步考慮在未來向車主提供充電折扣、車輛保養或保險優惠，以及根據各個市場具體情況提供融資和租賃方案。



比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪和 Uber 都致力於創新，共同構建一個更清潔、更綠色的世界，很高興比亞迪能與優步攜手朝著這個未來邁進。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，非常高興能讓全球更多人體驗到駕駛電動車的好處。當 Uber 司機改用電動車，由於駕駛時間長，實現減少碳排效果比一般駕駛者高出四倍。

截至目前，比亞迪電動車足跡已遍佈全球 80 多個國家和地區，但這家中國電動車巨擘仍持續不斷擴張。

《路透社》週三援引一份上月稍早提交的監管文件報導指出，比亞迪進入加拿大時間表雖不確定，但加拿大確實討論對中國電動車加稅的可能性。

加拿大今年 6 月曾表示考慮對中國電動車徵收關稅，避免受到不公平補貼的中國電動車湧入國內市場，衝擊加拿大電動車行業的投資與轉型。渥太華當局 7 月 2 日已開啟為期一個月的公眾諮詢期，以權衡應對措施。