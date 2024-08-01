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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至28.06元，預估目標價為555元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.61元上修至28.06元，其中最高估值29.43元，最低估值25.95元，預估目標價為555元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值29.43(29.2)36.5942.76
最低值25.95(25.95)24.9629.06
平均值27.74(27.59)30.5834.93
中位數28.06(27.61)30.9535.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值61,812,00071,002,00081,098,000
最低值57,249,00053,965,00063,595,000
平均值59,963,35065,183,22073,458,510
中位數60,213,59066,697,00073,749,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.3515.2416.511.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		41,296,21738,672,54938,500,02627,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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