鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至28.06元，預估目標價為555元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.61元上修至28.06元，其中最高估值29.43元，最低估值25.95元，預估目標價為555元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.43(29.2)
|36.59
|42.76
|最低值
|25.95(25.95)
|24.96
|29.06
|平均值
|27.74(27.59)
|30.58
|34.93
|中位數
|28.06(27.61)
|30.95
|35.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61,812,000
|71,002,000
|81,098,000
|最低值
|57,249,000
|53,965,000
|63,595,000
|平均值
|59,963,350
|65,183,220
|73,458,510
|中位數
|60,213,590
|66,697,000
|73,749,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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