鑫科再創新高，8月鎖定鑫科第二，優質股浮現投資價值
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:00
台股這波下跌 2583 點，昨天上市櫃融資大減 84 億，自營商持續大賣，籌碼漸漸趨於穩定，以技術面來看，台股離 10 日線負乖離率擴大到 5%，這邊有很大的機率止跌，不過月線下彎，先視為反彈行情，反彈目標 10 日線和月線，22922 點~ 23275 點，先短後長操作，記住搶反彈快狠準，有獲利要先放口袋，不要談戀愛，盤勢震盪更要冷靜，不要自己嚇自己，行情不好先保守因應，等待盤勢穩定再擴大操作，長期就可以穩定獲利。
大華國際投顧蘇建豐指出，台股無差別下跌，創造優質股投資價值，例如，台積電 (2330-TW) 產業趨勢不變，分批佈局，後面迎接獲利行情，相同可以留意，聯發科 (2454-TW)，鴻海(2317-TW)，台達電(2308-TW)，金像電(2368-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，弘塑(3131-TW)，辛耘(3583-TW)，全新(2455-TW)，台光電(2383-TW)，大立光(3008-TW)，欣興(3037-TW)，精材(3374-TW) 等等。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，今天股價最高來到 75.9 元，再創新高，盤勢不好而股價創高，就是未來主流，總共迎接 6 根漲停，股價 52~75.9 元，大賺 + 46%，營收持續成長，股價有保障，低檔佈局，安心大獲利，龍哥鎖定下一檔鑫科第二，準備翻倍獲利，到蘇建豐 LINE 群組留言一起賺錢。
王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，上一波大賺 + 60%，股價回到月線獲得支撐，這波月線佈局，100 元以上賣一半，大賺 + 22%，跟著蘇建豐，掌握操作節奏，安心獲利。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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- 原來看懂大盤反攻，「它」是唯一關鍵訊號
- 止穩訊號這樣判斷!!這群被錯殺的優質股，浮現彎腰撿鑽石的機會!!
- 該貪婪還是恐懼?用這方法判斷強弱，就能找出接下來的「主流股」!!
- 鑫科迎接第6根漲停 扇出型面板級封裝就是市場主流
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