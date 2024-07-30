鑫科再創新高，8月鎖定鑫科第二，優質股浮現投資價值

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:00

台股這波下跌 2583 點，昨天上市櫃融資大減 84 億，自營商持續大賣，籌碼漸漸趨於穩定，以技術面來看，台股離 10 日線負乖離率擴大到 5%，這邊有很大的機率止跌，不過月線下彎，先視為反彈行情，反彈目標 10 日線和月線，22922 點~ 23275 點，先短後長操作，記住搶反彈快狠準，有獲利要先放口袋，不要談戀愛，盤勢震盪更要冷靜，不要自己嚇自己，行情不好先保守因應，等待盤勢穩定再擴大操作，長期就可以穩定獲利。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，今天股價最高來到 75.9 元，再創新高，盤勢不好而股價創高，就是未來主流，總共迎接 6 根漲停，股價 52~75.9 元，大賺 + 46%，營收持續成長，股價有保障，低檔佈局，安心大獲利，龍哥鎖定下一檔鑫科第二，準備翻倍獲利，到蘇建豐 LINE 群組留言一起賺錢。

王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，上一波大賺 + 60%，股價回到月線獲得支撐，這波月線佈局，100 元以上賣一半，大賺 + 22%，跟著蘇建豐，掌握操作節奏，安心獲利。

盤勢震盪，不要害怕，下跌反而是機會，跟著蘇建豐，邊賺邊學習，財富自由，享受人生！

台股跌幅滿足，8 月蓄勢待發，3663 鑫科，股價 52~75.9 元，大賺 + 46%，鎖定鑫科第二，翻倍大獲利，想要跟上的朋友留言，100 萬買 + 1，200 萬買 + 2，500 萬買 + 5，以此類推，會配好籌碼專人通知進場！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

鑫科再創新高，8 月鎖定鑫科第二，優質股浮現投資價值

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