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鉅亨速報

盤後速報 - 統一超(2912)下週(8月1日)除息9元，預估參考價274.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

統一超(2912-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(7月23日)收盤價283.00元計算，預估參考價為274.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

統一超(2912-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為超級商店之經營;煙酒.家庭用品之零售。近5日股價上漲1.25%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 283.00 9.0 3.18% 0.0
2023/08/03 280.5 9.0 3.21% 0.0
2022/08/03 284.5 9.0 3.16% 0.0
2021/09/07 279.5 9.0 3.22% 0.0
2020/08/05 279.0 9.0 3.23% 0.0

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