盤後速報 - 統一超(2912)下週(8月1日)除息9元，預估參考價274.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
統一超(2912-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(7月23日)收盤價283.00元計算，預估參考價為274.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
統一超(2912-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為超級商店之經營;煙酒.家庭用品之零售。近5日股價上漲1.25%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|283.00
|9.0
|3.18%
|0.0
|2023/08/03
|280.5
|9.0
|3.21%
|0.0
|2022/08/03
|284.5
|9.0
|3.16%
|0.0
|2021/09/07
|279.5
|9.0
|3.22%
|0.0
|2020/08/05
|279.0
|9.0
|3.23%
|0.0
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