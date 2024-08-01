鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至11.98元，預估目標價為360元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.82元上修至11.98元，其中最高估值13.62元，最低估值10.53元，預估目標價為360元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.62(13.6)
|17.64
|21.03
|最低值
|10.53(10.53)
|13.46
|15.47
|平均值
|12.02(11.86)
|14.96
|16.93
|中位數
|11.98(11.82)
|15.05
|16.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22,903,630
|28,505,610
|31,416,510
|最低值
|20,406,000
|21,502,000
|22,848,000
|平均值
|21,360,350
|25,111,960
|27,704,630
|中位數
|21,165,000
|25,215,000
|27,634,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.45
|12.14
|9.96
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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