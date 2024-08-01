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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至11.98元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.82元上修至11.98元，其中最高估值13.62元，最低估值10.53元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.62(13.6)17.6421.03
最低值10.53(10.53)13.4615.47
平均值12.02(11.86)14.9616.93
中位數11.98(11.82)15.0516.13

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值22,903,63028,505,61031,416,510
最低值20,406,00021,502,00022,848,000
平均值21,360,35025,111,96027,704,630
中位數21,165,00025,215,00027,634,650

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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