search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 致茂(2360)大跌7%，報285.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:27

致茂(2360-TW)26日09:27股價下跌21.5元，報285.5元，跌幅7%，成交881張。

致茂(2360-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

近5日股價上漲0.99%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-998 張
  • 外資買賣超：-4,678 張
  • 投信買賣超：+3,685 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：-184 張
  • 融券增減：-79 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22051.87-3.59%
致茂286.5-6.68%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
致茂

65.22%

勝率

#下降三法

中強短弱
致茂

65.22%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty