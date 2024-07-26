盤中速報 - 致茂(2360)大跌7%，報285.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:27
致茂(2360-TW)26日09:27股價下跌21.5元，報285.5元，跌幅7%，成交881張。
致茂(2360-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
近5日股價上漲0.99%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-998 張
- 外資買賣超：-4,678 張
- 投信買賣超：+3,685 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-184 張
- 融券增減：-79 張
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