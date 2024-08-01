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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至7.4元，預估目標價為480元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.02元上修至7.4元，其中最高估值10.03元，最低估值1.81元，預估目標價為480元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值10.03(10.03)18.77
最低值1.81(1.81)16.03
平均值6.81(6.61)17.62
中位數7.4(6.02)18.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值3,336,0004,675,000
最低值3,168,0003,968,000
平均值3,241,8304,271,000
中位數3,234,0004,170,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.9923.527.228.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,884,4424,388,5074,240,8744,207,935

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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