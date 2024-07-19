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鉅亨速報

盤後速報 - 聯亞(3081)次交易(22)日除息0.5元，參考價147.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

聯亞(3081-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為147.5元，相較今日收盤價148.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 148.00 0.5 0.34% 0.0
2023/07/25 107.0 3.5002 3.27% 0.0
2022/07/25 129.5 3.5 2.7% 0.0
2021/08/16 223.5 5.0 2.24% 0.0
2020/06/24 293.5 4.0001 1.36% 0.0

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