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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額113.94億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:19

台股今日通信網路業類股表現疲軟，19日13:19相關指數下跌2.14%，總成交額113.94億元，大盤占比9.95%。

該產業上漲家數7、下跌家數40、平盤家數1。領跌個股聯亞(3081-TW)19日13:19股價下跌10元，報149.0元，跌幅6.29%。

通信網路類指數近5日下跌2.2%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.2% -1.56%
近一月 +3.4% +2.94%
近三月 +19.64% +10.48%
近六月 +32.57% +21.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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