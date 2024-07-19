盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額113.94億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:19
台股今日通信網路業類股表現疲軟，19日13:19相關指數下跌2.14%，總成交額113.94億元，大盤占比9.95%。
該產業上漲家數7、下跌家數40、平盤家數1。領跌個股聯亞(3081-TW)19日13:19股價下跌10元，報149.0元，跌幅6.29%。
通信網路類指數近5日下跌2.2%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.2%
|-1.56%
|近一月
|+3.4%
|+2.94%
|近三月
|+19.64%
|+10.48%
|近六月
|+32.57%
|+21.38%
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