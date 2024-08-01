哈瑪斯領袖遇刺身亡 以色列總理說話了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 09:24

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）和一名黎巴嫩真主黨高階指揮官被擊斃後，以色列總理尼坦雅胡周三（31 日）表示，會強力反擊任何攻擊行動。

據《路透》報導，尼坦雅胡說，過去幾天，對伊朗代理人發動了毀滅性打擊，包括哈瑪斯和真主黨，但他並未直接提到哈尼雅遇刺案。

尼坦雅胡表示：「任何殺害我國孩子的人，任何謀殺同胞、傷害我國的人，都將以項上人頭付出代價。」他強調，任何針對以色列的侵略行為，都要付出沉重代價。

以色列國防軍周二攻擊黎巴嫩首都貝魯特，至少 3 人死亡、74 人受傷，以色列聲稱擊斃了真主黨高階指揮官舒克爾（Fuad Shukr）。真主黨也在周三證實舒克爾死亡。

聯合國秘書長古特雷斯在周三發表聲明，表示近來發生在黎巴嫩貝魯特南郊和伊朗德黑蘭的襲擊事件，代表危險升級。

具《新華社》背景公眾號「牛彈琴」周四發文稱，以色列兩次出手，至少是「一箭三雕」。

第一、此舉重創哈瑪斯，也充分顯示了以色列的狠辣手段，雖遠必誅。哪怕你是哈瑪斯最高領導人，也難逃以色列黑手。

第二、以色列在德黑蘭下手，更是對伊朗的嚴重警告。別忘了，就在幾個小時前，哈尼雅還見了伊朗最高領導人。他們是不是也在以色列情報單位「摩薩德」的掌握中？