鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rithm資本(RITM-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rithm資本(RITM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.78元，其中最高估值1.9元，最低估值1.63元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.9(1.9)
|1.97
|2.15
|最低值
|1.63(1.63)
|1.48
|1.89
|平均值
|1.77(1.76)
|1.82
|2
|中位數
|1.78(1.75)
|1.83
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|51.30億
|56.44億
|30.30億
|最低值
|44.53億
|44.52億
|28.97億
|平均值
|47.64億
|49.10億
|29.64億
|中位數
|47.62億
|50.87億
|29.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.34
|-3.52
|1.51
|1.80
|1.10
|營業收入
|28.82億
|14.64億
|28.96億
|20.30億
|37.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Rithm資本(RITM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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