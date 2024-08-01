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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rithm資本(RITM-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rithm資本(RITM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.78元，其中最高估值1.9元，最低估值1.63元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.9(1.9)1.972.15
最低值1.63(1.63)1.481.89
平均值1.77(1.76)1.822
中位數1.78(1.75)1.831.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值51.30億56.44億30.30億
最低值44.53億44.52億28.97億
平均值47.64億49.10億29.64億
中位數47.62億50.87億29.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-3.521.511.801.10
營業收入28.82億14.64億28.96億20.30億37.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Rithm資本(RITM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRITM

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