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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對國際航電(GRMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元上修至6.05元，其中最高估值6.17元，最低估值5.46元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.17(6.17)6.777.55
最低值5.46(5.46)6.16.9
平均值5.9(5.88)6.57.22
中位數6.05(5.94)6.57.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值61.07億66.50億72.74億
最低值57.53億62.09億69.50億
平均值58.48億63.57億70.73億
中位數57.97億63.23億69.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.995.175.615.046.71
營業收入37.58億41.87億49.83億48.60億52.28億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航電(GRMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRMN

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