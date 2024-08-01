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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大太平洋鐵路CP-US的目標價調升至99.36元，幅度約4.06%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 00:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大太平洋鐵路(CP-US)提出目標價估值：中位數由95.48元上修至99.36元，調升幅度4.06%。其中最高估值108.06元，最低估值86.45元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予加拿大太平洋鐵路評價：積極樂觀22位、保持中立10位、保守悲觀0位。

加拿大太平洋鐵路今(1日)收盤價為83.465元。近5日股價上漲4.06%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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