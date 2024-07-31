〈貴金屬盤後〉Fed會議可望為降息鋪路 市場等待就業數據 黃金漲約1%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-31 06:28

黃金價格周二 (30 日)上漲約 1%，因投資者仍樂觀認為美聯準會 (Fed) 本周政策會議結束時 (周三) 可能會透露 9 月降息的線索。

現貨黃金上漲 0.8% 至每盎司 2403.47 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1%，至每盎司 2451.9 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「歐洲經濟出現更多裂縫，他們將在 9 月降息，美國預計也會降息，這支撐了黃金市場。」

Fed 為期兩天的會議將於周三結束，市場預期 Fed 將維持當前利率，但可能暗示最早將於 9 月放鬆政策。

美國利率期貨市場已充分消化 9 月降息的影響。由於黃金不孳息，因此降息可削減持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。

交易員也正在等待本周將發布的一系列美國就業數據，包括周五最關鍵的非農就業報告。

美國 6 月職缺小幅減少，而前一個月的數據上修，顯示支撐經濟的勞動力持續有彈性。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 報告指出：「不能排除黃金短期內出現令人失望的情況之可能性，但總體而言，黃金價格未來幾月和幾季仍朝上漲方向邁進。」

同時，世界黃金協會表示，印度第二季黃金需求年減 5%，但今年下半年的消費量應該會有所改善，因為進口稅大幅降低，當地價格出現調整。

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