〈能源盤後〉未能擺脫對中國需求的擔憂 原油連跌3日

鉅亨網編譯許家華 2024-07-31 05:45

全球最大原油進口國的中國需求前景持續令市場擔憂，原油期貨價格周二 (30 日) 下跌，為連續第三個交易日下跌。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.08 美元或 1.4%，收每桶 74.73 美元，創下 6 月 5 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.15 美元或 1.4%，收每桶 78.63 美元，也是 6 月 5 日以來最低收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 98 美分或 1.2%，收每桶 78.07 美元，此為交易較活躍的 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.39 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6% ，收每加侖 2.34 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 4.4%，收每百萬 Btu 2.13 美元，該期貨今日到期。

市場驅動力

傳統能源公司市場研究總監 Gary Cunningham 指出，中國的數據是石油價格整體回落的主要驅動力，「中國的石油需求可能不像我們幾週前想像的那麼強勁。」

本月初公佈的數據顯示，中國第二季經濟成長 4.7%，低於預期，且遠低於第一季 5.3% 的經濟成長率。

商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示：「中國對於全球石油平衡非常重要，因為今年中國預計佔全球石油需求成長 50% 以上，所以若中國成長低於預期，可能劇烈改變這種平衡。」

Gary Cunningham 指出，美國夏季旅遊需求仍是亮點，但不足以支撐整個市場，因為中東緊張局勢升級帶來的政治風險也在緩解。「歐洲石油需求也落後於預期，儘管歐洲大陸經歷了另一場熱浪。美元的走強加劇了石油估值的明顯下降，但問題的實質是亞洲需求前景降低。」他說。

市場正等待美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的上周美國石油供應數據。

麥格理策略師預計，上周 (7/26 止) 原油庫存減少 390 萬桶，汽油和餾分油庫存各別減少 160 萬桶。

市場也關注 OPEC + 周四召開的聯合部長級監測委員會 (JMMC) 會議。JMMC 每兩個月對石油市場進行一次審查，並有權在決定有必要時召集召開全面的 OPEC+ 會議。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 認為，OPEC + 產量政策不會改變，因此美聯準會 (Fed) 周三的決定和周五美國就業報告才是重點。「這些關鍵風險事件可讓人了解美國今年何時降息，從而影響石油。」因為較低的利率可能會刺激經濟成長，支撐石油需求。

降息可能導致美元走弱，從而提振以美元計價的石油。