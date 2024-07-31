出國「鈦」好用！臺企銀鈦金商旅卡海外消費2%回饋無上限登錄加碼3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 19:07

臺灣企銀 (2834-TW) 為滿足民眾在國外血拼，8 月推出全新「鈦金商旅卡」，提供海外消費 2% 現金回饋無上限，於美國、英國、日本及韓國新增消費超過新台幣 8,000 元，登錄即享額外加碼 3% 現金回饋，每月最高回饋 1,000 元，針對大額刷卡客戶更推出免費機場接送優惠。新戶可享首刷禮 500 元刷卡金外，刷卡滿額再加碼贈家樂福即享券 200 元。

出國刷卡消費選對信用卡，民眾可輕鬆賺回饋，舉例來說，臺灣企銀鈦金商旅卡卡友，當期帳單的美國、英國、日本及韓國累積消費滿 40,000 元，可先獲得卡片基本 2% 回饋金 800 元，滿 8,000 元外的 32,000 元消費金額，登錄後再享額外 3% 回饋金 960 元，2 筆回饋金共可獲得 1,760 元，等同 4.4% 回饋。

年底前新戶申辦鈦金商旅卡正卡，於核卡後 60 天內累積一般消費 3 筆，每筆滿 666 元（含）以上，即可獲得刷卡金 500 元，累積消費滿 8,000 元，加碼送限量家樂福即享券 200 元。

該卡並祭出免費機場接送優惠，只要於兩波活動期間 113 年 8 月 1 日至 10 月 31 日或 113 年 11 月 1 日至 114 年 1 月 31 日，新增一般消費滿 10 萬元，登錄享免費機場接機或送機 1 趟次；滿 20 萬元享免費機場接機或送機 2 趟次，總限量 1,000 趟次，機場接送使用期間最晚可到 114 年 10 月 31 日，農曆春節、228 連假、清明、端午及中秋節等出國旺季皆可使用，以現今機場接送每趟動輒 800 元起跳的費用，能貼心替客戶省下一筆開銷。